Tag der Menschen mit Behinderung: Rauch kündigt mehr Geld an

Und außerdem werden für die Förderung von Projekten, die der Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention dienen, in den Jahren 2023 und 2024 jeweils 50 Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt. Der im heurigen Juli vom Ministerrat beschlossene Nationale Aktionsplan Behinderung 2022-2030 bildet die zentrale Strategie zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich.

„Als Sozialminister ist es mein Ziel, für Chancengleichheit zu sorgen. Ein Herzensanliegen ist für mich dabei auch eine Verbesserung der gesellschaftlichen und beruflichen Teilhabe von Menschen mit Behinderung, weshalb es mich freut, dass wir in den kommenden Jahren deutlich mehr finanzielle Mittel zur Umsetzung dieses Auftrags zur Verfügung haben”, stellt Rauch dazu am Samstag in einer Aussendung fest. „Durch all diese Maßnahmen setzen wir zentrale Meilensteine für die Behindertenpolitik der nächsten Jahre in Österreich.” (APA)