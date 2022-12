Rot-weiß-rote Festspiele: ÖRV-Team räumte in allen drei Bewerben voll ab

Igls – Österreichs neu aufgestelltes Team im Kunstbahn-Rodeln hat am Samstag in Innsbruck-Igls eine fast unglaubliche Demonstration seiner Stärke abgeliefert. Nachdem Selina Egle/Lara Kipp im neuen Olympia-Bewerb Frauen-Doppelsitzer den allerersten Weltcupbewerb geholt hatten, legte Madeleine Egle im Einsitzer mit ihrem sechsten Weltcupsieg nach. Den Vogel schossen aber die Männer-Doppelsitzer mit einem von Juri Gatt/Riccardo Schöpf angeführten Triple-Sieg ab.

Madeleine Egle drehte auf der von ihr eigentlich nicht so geliebten Bahn den Spieß vom Vorjahr um, als sie nach Halbzeitführung von Julia Taubitz noch überholt worden war. Diesmal fiel die Deutsche noch hinter die US-Amerikanerin Emily Sweeney auf Rang drei zurück (+0,248). Erst dahinter reihten sich mit Anna Berreiter (+0,406) und Merle Frabel (+0,466) weitere der erfolgsverwöhnten deutschen Rodlerinnen ein. Selina Egle wurde nicht lange nach ihrem Doppelsitzer-Sieg 21. (0,982), Lisa Schulte nach Sturz und Rang 30 nach dem zweiten Heat disqualifiziert.

"Man kann sagen, das ist perfekt", sagte Madeleine Egle auf eine diesbezügliche Frage im ORF-Interview, nachdem sie zweimal Laufbestzeit fixiert und eben auch ihre Schwester an diesem Tag gewonnen hatte. "Ich bin mega-happy. Am Start (im zweiten Lauf, Anm.) habe ich ganz kurz einmal gezappelt. Aber es ist sich ausgegangen." Für den für Sonntag angesetzten, im Vorjahr in Tirol von ihr gewonnenen Sprint-Bewerb gab sie sich zuversichtlich. Auch das Rennen im Männer-Einsitzer ist für Sonntag angesetzt.