Peugeot 408: Ein ganz fescher Lückenfüller

Barcelona – Bis 2011 besetzte die Baureihe 408 mit Limousine, Kombi und Coupé in langer Peugeot-Tradition die Schwelle zwischen Kompakt und Mittelklasse. So eifrig, wie das Marketing danach den wesentlich größeren 508 an seine Stelle hievte, rudert es jetzt wieder zurück und präsentiert den 408 als die frische Mitte zwischen kleinerem und größerem Bruder. Gänzlich neu ist nun sein Karosserie-Layout: Er kommt ausschließlich als Fließheck-Limousine. Dazu wildert er mit ein paar Crossover-Attributen auch ein wenig im SUV-Geschmacksrevier. Die teilweise gar etwas wuchtig geratene Kunststoff-Beplankung an Schwellern und Heck ist der einzige Kritikpunkt am sonst schlüssigen, eleganten und mit spannenden Details gewürzten Design. Besonders auffällig sind der fließende Verlauf des Kühlergrills in die Frontpartie und die dezent in die Flanken eingearbeiteten geometrischen Elemente, mit denen kontrastierende Lichteffekte erzielt werden.