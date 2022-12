Lexus UX 250h: Wertbeständig und nachhaltig

Bei Lexus ist man besonders stolz darauf, dass ein Großteil der Autos, die bisher seit Ende der 80er-Jahre verkauft wurden, immer noch auf der Straße sind, teilweise mit extrem hohen Kilometerleistungen. Deswegen ist man bei den Facelifts auch entsprechend vorsichtig, wohl auch, um ältere Modelle nicht gleich unmodern zu erscheinen lassen. So muss man auch dem nun aktuellen UX 250h schon sehr genau aufs Blech schauen, um die Unterschiede zum Vormodell zu erkennen. Es gibt lediglich neue Leuchten vorne wie hinten, das war’s auch schon. Wesentlich mehr hat man an der Konnektivität gearbeitet, die zuweilen etwas umständlich in der Bedienung war. Der UX ist nun das jüngste Modell der Toyota-Luxussparte, das auf das neue Infotainmentsystem mit einem 8- und 12,3-Zoll-Touchscreen umgestellt wurde. Das neue Display, das um 143 Millimeter nach vorne und näher an den Fahrer gerückt ist, ersetzt die bisherige, zuweilen mühsame Touchpad-Steuerung. Dazu gibt es neue Grafiken – auf dem 12,3-Zoll-Display sogar in HD-Auflösung – und eine schnellere Reaktion auf Steuerbefehle dank einer höheren Prozessorleistung. Zudem gibt es jetzt zwei zusätzliche USB-Ladeanschlüsse und die Tasten für die Sitzheizung wurden vom unteren Teil des Armaturenbretts auf die rechte Seite des Schalthebels verlegt.