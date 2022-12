Elektrischer Opel Astra schafft 416 Kilometer am Stück

Im nächsten Jahr will Opel den Kompaktwagen mit einem 156 PS starken E-Aggregat anbieten, Sports Tourer inklusive.

Wien – Kurz vor Weihnachten geht Opel doch noch ins Detail: Die Rüsselsheimer geben mehr Informationen über den vollelektrischen Astra an, den sie schon quasi zu Jahresbeginn offiziell verkündeten. Er wird mit einem 156 PS starken Elektromotor bestückt, der ein Drehmomentmaximum von 270 Newtonmetern stemmt und von einem 54-kWh-Lithium-Ionen-Akku unterstützt wird. Opel geht davon aus, dass das Fahrzeug 416 Kilometer nach WLTP-Messungen mit einer vollen Ladung absolvieren kann. Bei dem Speicher handelt es sich laut Unternehmen um eine ganz neue Generation mit hoher Leistungsdichte und hoher Effizienz: Den Normverbrauch gibt Opel vorläufig mit 12,7 bis 14,9 kWh je 100 Kilometer an.

Zuversichtlich gibt sich bezüglich dieses Modells Florian Huettl, der Chief Executive Officer von Opel: „Mit der neuen batterieelektrischen Variante von Fünftürer und Kombi sind die Kunden künftig rundum alltagstauglich, komfortabel und vor allem mit viel Fahrspaß lokal emissionsfrei unterwegs.“ Der Hersteller stellt eine Maximalgeschwindigkeit von 170 km/h in Aussicht.

Opel hat noch einiges vor, was die Elektrifizierung des Modellangebots anbelangt: Bis 2024 will es die Stellantis-Tochter schaffen, in jeder Baureihe zumindest eine elektrifizierte Variante anbieten zu können. Und ab 2028 wird Opel nach eigenen Plänen nur noch vollelektrische Pkw anbieten.