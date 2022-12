„Patient" Kilde gewann Windlotterie von Beaver Creek, Mayer auf Platz vier

Beaver Creek (Colorado) - Zuletzt fiebrig, am Samstag mit Topfahrt und Windglück: Aleksander Aamodt Kilde gewann wie im Vorjahr die Weltcup-Abfahrt von Beaver Creek. Der zuvor kränkliche Norweger setzte sich um knappe 0,06 Sekunden vor dem Schweizer Marco Odermatt durch. Das Top-Duo machte bei drehendem Wind auf der "Birds of Prey" eine eigene Zeitrechnung auf: Der Dritte James Crawford aus Kanada hatte schon 0,79 Sek. Rückstand. Matthias Mayer verpasste um eine Hundertstelsekunde das Podest.

Vincent Kriechmayr folgte unmittelbar hinter Mayer auf Platz fünf (+0,94). Daniel Hemetsberger wurde 11., Otmar Striedinger 17. Österreichs Männer müssen damit weiter auf den ersten Abfahrtssieg in Beaver Creek seit Michael Walchhofer 2007 warten. Die erste Abfahrt am Freitag war wegen Neuschnees und Windes abgesagt worden. Der drehende Wind war auch am Tag danach ein Hauptfaktor auf der gefürchteten Raubvogelpiste, die sich in etwas weichem, aber tadellosem Zustand präsentierte.