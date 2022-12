Frau sexuell belästigt, Bekannter geriet anschließend mit Polizei aneinander

Kurz nach Mitternacht am Samstag erschien eine Österreicherin bei der Polizei und erstattete Anzeige. Ein Bekannter rastete wenig später aus und attackierte die Polizeibeamten.

Lienz – Viel Arbeit haben die Polizeibeamten in Lienz nach mehreren Zwischenfällen in der Nacht auf Samstag. Kurz nach Mitternacht erschien eine Österreicherin am Posten und erstattete Anzeige.