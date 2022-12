Hypo vernaschte Löwen, TI erfüllte Pflicht mit 3:0

Innsbruck – Neuntes Spiel, neunter Sieg: Der Erfolgslauf des Hypo-Tirol-Volleyballteams in der Austrian Volley League (AVL) geht auch mit dem erwarteten Gewinn bei Tabellenschlusslicht Wörthersee-Löwen Klagenfurt weiter. Die Innsbrucker Herren kamen zu einem ungefährdeten 3:0 (14, 11, 18) und liegen damit mit 25 von 27 möglichen Punkten an der Tabellenspitze. Der erste Verfolger ist bereits mit Respektabstand der TSV Hartberg, dort sind die Tiroler am Samstag zu Gast.