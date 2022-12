Auto streifte Neunjährige in Heiterwang: Lenker beging Fahrerflucht

Heiterwang – Auf dem Weg von der Schule zur Tagesmutter wurde am Freitag eine Neunjährige in Heiterwang von einem Auto angefahren. Das Mädchen war gegen Mittag mit einer Freundin auf Höhe Unterdorf 21 unterwegs, als sich von hinten ein dunkelfarbiges Auto näherte. Die Kinder versuchten noch, auszuweichen. Aber die Neunjährige wurde vom Seitenspiegel an der rechten Wange erwischt.