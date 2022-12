Rakete aus Gazastreifen im Süden Israels eingeschlagen

Gaza – Im Süden Israels ist am Samstagabend eine Rakete aus dem Gazastreifen eingeschlagen. Opfer oder Schäden gab es aber nicht, wie die israelische Armee mitteilte. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Raketenangriff. Die militante Palästinenserorganisation Islamischer Jihad hatte Israel aber mit Vergeltung gedroht, nachdem bei einem Armeeeinsatz in Jenin im besetzten Westjordanland am Donnerstag zwei ihrer Kämpfer getötet worden waren.

Die Gewalt hat in den vergangenen Monaten stark zugenommen, insbesondere im Westjordanland. Nach tödlichen Angriffen in Israel im März und April gab es in dem Palästinensergebiet zahlreiche Razzien der israelischen Armee, bei denen es oft zu Zusammenstößen kam. Nach UN-Angaben wurden in diesem Jahr schon mindestens 145 Palästinenser und 26 Israelis getötet. (APA/AFP)