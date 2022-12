Pelé meldet sich aus Klinik und hat "Hoffnung"

Angesichts der jüngsten Medienberichte über seinen Gesundheitszustand hat sich die brasilianische Fußball-Legende Pelé (82) in den sozialen Netzwerken an seine Fans gewandt. "Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig bleiben und positiv denken. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und setze meine Behandlung fort", schrieb der dreifache Weltmeister am Samstag auf Instagram. Die Zeitung "Folha de S. Paulo" hatte zuvor berichtet, Pelé erhalte nur noch palliative Pflege.

Die Palliativmedizin umfasst die Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung. Pelé war am Dienstag ins Krankenhaus gebracht worden. "Ich glaube fest an Gott, und jede Botschaft der Liebe, die ich von euch aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft", ließ Pelé weiters wissen.

Dazu veröffentlichte Pelé ein medizinisches Bulletin des Hospitals Albert Einstein in São Paulo. "Edson Arantes do Nascimento wurde zur erneuten Überprüfung seiner Chemotherapie gegen einen im September 2021 festgestellten Dickdarmtumor aufgenommen. Er setzt die Behandlung fort und ist in einem stabilen Zustand", hieß es in der Mitteilung. "Er hat auch gut auf die Behandlung der Atemwegsinfektion reagiert und in den letzten 24 Stunden keine Verschlechterung gezeigt." Seine Tochter Kely do Nascimiento teilte mit, es werde lediglich die Medikation ihres Vaters neu eingestellt.

Der frühere Stürmerstar von Brasilien, dem FC Santos und New York Cosmos hatte noch am Donnerstag via Instagram gepostet, dass er für den monatlichen Check im Spital sei und er allen Fans für die erhaltenen Unterstützungsmitteilungen danke. Er postete auch ein Foto seines Gesichts, das auf ein Gebäude in Katar projiziert wurde, neben einer Nachricht mit dem Text "Werde bald gesund".

Die Zeitung "Folha de S. Paulo" schrieb indes, Pelé spreche nicht mehr auf die Chemotherapie an. Die Krebsbehandlung im Hospital sei ausgesetzt worden, er erhalte nur noch palliative Pflege. Er bekomme beispielsweise Medikamente gegen die Schmerzen und die Kurzatmigkeit.

Die Fußball-Welt hofft auf eine schnelle Verbesserung des Gesundheitszustands von Pele. "Beten für den König", schrieb Frankreichs Kylian Mbappé auf Twitter. Auch Brasiliens Ex-Weltmeister Rivaldo meldete sich beim Kurznachrichtendienst. "Sei stark, König", twitterte der 50-Jährige. Bei der WM in Katar hatte zuvor schon Brasiliens Nationaltrainer Tite im Namen der gesamten Mannschaft dem 82-Jährigen nur das Beste gewünscht. Vor dem 0:1 gegen Kamerun hatten brasilianische Fans im Stadion in Lusail ein überdimensional großes Trikot mit der Botschaft "Werde schnell gesund" hochgehalten. Brasiliens Teamspielert Rodrygo twitterte zu einem Foto von dieser Choreografie: "Sei stark, König Pelé! Ich bete und feuere dich für deine Genesung an!"

Im September vergangenen Jahres war Pelé ein Tumor am Dickdarm entfernt worden, den Ärzte bei einer Routineuntersuchung entdeckt hatten. Nach der Operation wurde Pelé zunächst auf der Intensivstation behandelt. Rund einen Monat musste er nach dem Eingriff insgesamt im Krankenhaus bleiben. Danach war Pelé immer wieder zur Chemotherapie im Krankenhaus.

