Krönung von Charles III.: "Edwardskrone" wird vergrößert

Die britische Königskrone ist zur Vorbereitung auf die Krönung von Charles III. (74) aus dem Tower in London geholt worden. Wie der Buckingham-Palast in der Nacht zum Sonntag mitteilte, soll die "Edwardskrone" für die Zeremonie am 6. Mai 2023 umgearbeitet werden. Laut Medien muss der Umfang der Krone für Charles vergrößert werden. Die historische Krone besteht aus Gold, Silber, Rubinen und Saphiren. Sie wiegt mehr als zwei Kilogramm.

Unklar blieb zunächst, ob Königsgemahlin Camilla, die bei der Zeremonie ebenfalls gekrönt werden soll, die zuletzt von Queen Mum getragene Krone aufgesetzt bekommt. In die Krone der Mutter von Queen Elizabeth ist der aus Indien stammende weltberühmte Diamant Kohinoor eingearbeitet. Einem Medienbericht zufolge hatten sich Vertreter der indischen Regierungspartei BJP kritisch zu einer möglichen Verwendung der Krone geäußert. Das könne Erinnerungen an die Kolonialzeit wecken, so die Bedenken, berichtete die britische Zeitung "The Telegraph" kürzlich. Der Palast teilte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Wochenende mit, eine Entscheidung dazu stehe noch aus.