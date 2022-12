18-Jähriger in Innsbruck ausgeraubt: Täter teilweise geständig

Innsbruck – Mit einer Raub-Anzeige meldete sich ein 18-jähriger Tscheche am Samstag bei der Polizei in Innsbruck-Pradl: Er gab an, dass er am Vorabend gegen 23.30 Uhr in der Pestalozzistraße von drei Männern mit dem Umbringen bedroht worden sei und sie von ihm Bargeld forderten.