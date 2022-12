Verein Emmaus in Hall begeht neue Wege im Gemüsebau

Auf einer Fläche von acht Hektar kultiviert der Verein Emmaus in Hall Paprika, Salate und Co. – alles nach sozialen und ökologischen Prinzipien.

Das landwirtschaftliche Projekt ist fair auf allen Linien: Die Produkte sind biologisch, der Boden wird durch Fruchtfolge gut genutzt und gleichzeitig geschont, die Arbeitskräfte werden anständig entlohnt und die Kunden bekommen gute Produkte. Produziert wird in erster Linie Gemüse. Betriebsleiter Benedikt Zecha erklärt das Konzept der SoLaWi so: „Die Gemeinschaft der Kunden trägt die Landwirtschaft.“ Als so genannte Ernteteiler:innen bezahlen sie einen Mitgliedsbeitrag und bekommen dafür jede Woche einen Anteil der Ernte. Einmal die Woche kann der Ernte-Anteil an drei verschiedenen Stellen in Hall und Innsbruck abgeholt werden. Zecha: „Unsere Mitglieder vertrauen darauf, dass wir das bestmöglich machen. Andererseits haben wir keinen Stress, wenn einmal etwas nicht gelingen sollte.“