Neues Weihnachtsalbum von Sara De Blue

Gleich am 1. Tag landete es auf Platz 1 der iTunes-Charts, und ihre Single-Auskopplungen „Djo Di Eh“ im Duett mit Starmaniac Judith Lisa Bogusch und der titelgebende Song „Zimtsterne“ werden im Radio rauf und runter gespielt.

„Monatelang habe ich praktisch Tag und Nacht an diesem Album gearbeitet, fast alle Stimmen bei mir zu Hause aufgenommen“, schwärmt Sara im TT-Gespräch. „Für mich ist es wirklich ein Privileg, mit diesen tollen Acts zusammenzuarbeiten, und ich habe eine große Freude, dass wir damit solchen Zuspruch erfahren.“

Am 22. Dezember geht ein großes „Schwazer Weihnachts-Special“ im SZentrum in Schwaz (20 Uhr) über die Bühne. Mit dabei sind an diesem Abend Lizz Görgl, Bluatschink und Martin Locher.