Corona: WHO sieht Ende der Pandemie noch nicht erreicht

Länder wie Deutschland oder Österreich stehen vor dem Übergang von einer Pandemie in eine Endemie. Das bedeutet, das das Virus sich eingenistet hat und nicht mehr weggeht. Ob eine endemische Lage erreicht ist, lässt sich laut Experten erst nach dem Winter beantworten.

Berlin – Aus Sicht des Europadirektors der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist das Ende der Corona-Pandemie noch nicht erreicht. Man befinde sich in einer günstigeren Phase als je zuvor, aber dies sei immer noch eine Pandemie, sagte Hans Kluge der Deutschen Presse-Agentur. Doch auch er sehe Anzeichen, dass man gerade in eine neue Phase der Pandemie eintrete.