Ein „Danke“ an alle Freiwilligen im Land

Innsbruck – Sie sind oft genug im Großen im Einsatz. Und oft auch im Kleinen, im Verborgenen. Ohne die Freiwilligen wäre vieles in Tirol nicht möglich oder unerschwinglich. Am 5. Dezember, begeht man wieder den Tag des Ehrenamts. Dabei rufen gleich elf Freiwilligenzentren in Tirol auf, sich zu engagieren.

Über 600 Menschen stellten sich allein über die Freiwilligenpartnerschaft im Jahr 2022 in den Dienst der guten Sache – freiwillig, ohne dafür eine finanzielle Abgeltung zu bekommen. „Das Ehrenamt ist und bleibt in Tirol eine unverzichtbare Stütze für das Funktionieren unseres Sozial-, Sicherheits- und Gemeinschaftsnetzes. Auch ohne monetäre Abgeltung sind es doch unbezahlbare Momente, die den zahlreichen Freiwilligen in unserem Land entgegenkommen: Dankbarkeit, Freude und manches Mal auch spürbare Erleichterung“, sagt LH Anton Mattle in einer Aussendung.