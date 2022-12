Wie eine Tirolerin den Kaiserschmarrn nach Antwerpen brachte

Die 23-jährige Tirolerin Johanna Anzengruber begann in Antwerpen neben ihrem BWL-Studium Backwaren aus dem Fenster ihrer Wohnung zu verkaufen. Mittlerweile arbeitet die gelernte Konditorin in einer Bäckerei und bietet am Wochenende gemeinsam mit ihrem Freund auf einem großen Markt Kaiserschmarrn an. Das Hüttengericht aus Österreich ist bekannt und kommt an. Vor ihrem Stand bilden sich regelmäßig lange Schlangen.