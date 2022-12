Schau „Idole & Rivalen“: Wettstreit mit Pinsel, Meißel und Stift

Die Schau „Idole & Rivalen“ im KHM widmet sich der produktiven Konkurrenz zwischen KünstlerInnen.

Wien –Fast ist man versucht, die prallen roten Johannisbeeren vom Bild zu pflücken, oder sollte man zu den reifen Erdbeeren greifen? Jan van Rossum hätte seine Freude daran, nimmt sein 1671 entstandenes Gemälde „Blumenstilleben mit Vorhang“ doch einen antiken Täuschungs-Wettstreit gleich doppelt, mit Vorhang und Früchten, auf. Naturgetreu dargestellte Weintrauben des griechischen Malers Zeuxis sollen Vögel in die Irre geführt haben, der Künstlerkollege Parrhasios wiederum malte einen Vorhang so kunstvoll, dass Zeuxis ihn öffnen wollte, worauf er seine Niederlage in diesem ideellen Wettkampf eingestand – er könne schließlich nur Tiere narren.

Zahlreiche solche Kunst-Geschichten, mit gutem oder weniger gedeihlichem Ausgang, illustrieren anschaulich und lustvoll das vorderhand etwas nebulöse Thema der Sonderausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien, geht es doch in „Idole & Rivalen“ um, siehe Untertitel, „Künstler*innen im Wettstreit“. In einer Art Wettbewerb, in dem sie gleichzeitig ausführende Künstler und Juroren waren, schufen Phidias, Polyklet und Kresilas um 430 v. Chr. für den Artemis-Tempel in Ephesos jeweils Statuen verwundeter Amazonen – wobei Polyklet den „Sieg“ davontrug.

Rubens „Entführung des Ganymed“. © Liechtenstein. The Princerly Collections

Nun kann man sich selbst ein Bild machen: Alle drei sind in der Schau zu Gast, wobei die überlebensgroße Amazone des Phidias, in einer Kopie des Originals aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. aus den Vatikanischen Museen ob ihrer marmornen Feingliedrigkeit besonders beeindruckt. Ihr möchte man den unweit in einer Vitrine ruhenden, exquisit gearbeiteten antiken Goldkranz gleichsam als Preis auf das Haupt drücken.

Rivalitäten, Neid, bewundernde Nachahmung, künstlerisches „Teamwork“, ein schöpferisches Lehrer-Schüler-Verhältnis – all diese Facetten spiegelt die von Gudrun Swoboda, Kuratorin der Gemäldegalerie des KHM, sorgfältig und ideenreich zusammengestellte Schau wider, die Kunstwerke von der Antike bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts in neuen Denk-Zusammenhängen zeigt.

Wie wichtig das Messen war mit dem „göttlichen“ Michelangelo, so Frans Floris um 1550 in der Inschrift seines Porträts des Vorbildes, lässt sich anhand von Peter Paul Rubens’ „Entführung des Ganymed“ nachvollziehen, wo er sich klar vor dem Meister verneigt. Michelangelos Zeichnung in Form eines Ölgemäldes eines unbekannten Künstlers aus den 1570er-Jahren ist gegenübergestellt.

Künstlerinnen sind rar in den die Ausstellung umfassenden Epochen wie in der Präsentation, immerhin wird im Kapitel „Wertschätzung“ der Verehrung der Lavinia Fontana für die ältere Sofonisba Anguissola mit den Selbstporträts der beiden Renaissance-Künstlerinnen Raum gegeben.

Dass Rubens sein berühmtes „Medusenhaupt“ mithilfe des Tiermalers Frans Snyders fertigte, der für die erschreckend realistischen Schlangengeschöpfe sorgte, oder in seiner „Rast der Diana“ auf Jan Brueghels d. Ä. Expertise in der Darstellung der Tiere vertraute, relativiert den noch immer strapazierten „Genie“-Begriff und verweist auf die Bedeutung gegenseitiger Befruchtung im künstlerischen Schaffen.