Widerstand gegen Todesurteile für Studenten im Myanmar

Naypyidaw – Nach Todesurteilen für sieben Studenten der Dagon University in Myanmar durch ein Militärgericht fordert die Menschenrechtsorganisation "Altsean-Burma" einen Stopp aller Hinrichtungen in dem Land. "Das muss sofort enden", schrieb die Gruppe am Samstag laut Kathpress auf Twitter. Nach Angaben der Menschenrechtler sollen die vor einigen Tagen verhängten Urteile am Mittwoch vollstreckt werden.