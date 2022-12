Drei Fehlschüsse waren für Biathletin Hauser zu viel

Biathletin Lisa Hauser hat ihre Pole Position in der Verfolgung von Kontiolahti nicht ausnützen können. Österreichs Herren zeigten sich vor dem Hochfilzen-Heimspiel leicht verbessert.

Kontiolahti – Sprintsiegerin Lisa Hauser rutschte am Sonntag im letzten Rennen vor dem Weltcup in Hochfilzen nach drei Strafrunden auf Rang neun zurück. Ihr zweiter Spitzenplatz im dritten Saisonrennen sollte der Massenstartweltmeisterin aber weiteres Selbstvertrauen für die am Donnerstag beginnenden Heimbewerben geben. Hausers Teamkolleginnen und alle ÖSV-Männer haben hingegen Aufholbedarf.