Der eisigste Weg zu mehr Gesundheit: Eisbaden ist der neue Trend in Tirol

Raus aus der Daune, rein in die arktischen Fluten: Eisbaden hat sich in Tirol zum Trend gemausert. Wer sich überwindet, regt sein Immunsystem an. Doch der frostige Sport eignet sich nicht für jeden.

Beim einen hat der innere Schweinehund die Größe eines Dackels, beim anderen die einer Dogge. Je größer, desto schwerer fällt es, dem neuen Wintertrend zu folgen: Eisbaden. So mancher Neuling taucht die Fußsohlen noch heroisch in verschneite Tiroler Seen, die Wadln schon zögernd, die Knie werden zum Kraftakt, die Oberschenkel zur unüberwindbaren Barriere.