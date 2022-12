Chinesische Astronauten nach sechs Monaten zurück auf der Erde

Nach 183 Tagen ging Chinas jüngste bemannte Weltraummission zu Ende. Die Astronauten Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe hatten Bauarbeiten an der so gut wie fertiggestellten Raumstation „Tiangong" durchgeführt

Peking – Drei chinesische Astronauten sind nach einer sechsmonatigen Mission im Weltall wieder auf der Erde gelandet. Wie im Staatsfernsehen zu sehen war, landete die Rückkehrkapsel der "Shenzhou 14" am Sonntagabend (Ortszeit) in der nordwestchinesischen Wüste Gobi. Mit 183 Tagen im All handelt es sich um eine der längsten bemannten Weltraummissionen des Landes.