Zwei Jugendliche bei Ski-Unfällen am Hintertuxer Gletscher verletzt

Hintertux – Zu zwei Ski-Unfällen am Hintertuxer Gletscher an exakt der selben Stelle mussten am Sonntag die Rettungskräfte ausrücken: Gegen 9.45 Uhr fuhr eine 13-jährige Skifahrerin auf der roten Piste Nr. 11 talwärts. Oberhalb der Sechser-Sesselbahn Lärmstange 2 kam sie aus unbekannter Ursache über den Pistenrand hinaus und stürzte. Die junge Deutsche wurde dabei im Brustbereich unbestimmten Grades verletzt. Sie wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber „Alpin 5“ ins Krankenhaus nach Schwaz geflogen.