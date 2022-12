Ski Alpin live: Hütter beim Super-G in Lake Louise nur hauchdünn hinter Suter

Was für ein Wochenende für Cornelia Hütter! Bei der Abfahrt am Freitag landete die Steirerin auf Platz drei, die zweite Abfahrt am Samstag musste sie wegen körperlichen Beschwerden auslassen und beim Super-G am Sonntag musste sie sich nur der Schweizerin Corinne Suter um 0,02 Sekunden geschlagen geben! Mit uns seid ihr live dabei!