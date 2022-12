Sternsinger gaben in Breitenwang eine Kostprobe

Breitenwang – Gäste aus Kenia konnte Dekan Franz Neuner in Breitenwang begrüßen. Und Guillermo León Álvarez Munetón und Irene Naanyu Lenawatooop waren nicht zufällig in Tirol. Sie arbeiten bei „Yarumal Missionaries“, einem Projektpartner der Sternsingeraktion 2023.

In der wüstenähnlichen Region Samburu leben an die 80 Prozent der Menschen als Hirtenvölker von ihren Tierherden – Rinder, Ziegen, Schafe und Kamele. Die Lebenssituation der Menschen ist von Wassermangel geprägt. Der Klimawandel führt verstärkt dazu, dass Regen ausbleibt und Dürrephasen häufiger auftreten. Wenn es kein Wasser und kein Futter für die Tiere gibt, verenden diese. Dies wiederum führt auch bei den Menschen zu chronischer Armut. „Yarumal Missionaries“ sichert die wichtige Versorgung mit sauberem Trinkwasser durch Pumpsysteme und leistet Soforthilfe bei lebensbedrohender Dürre und Hunger. In Zisternen wird das seltene Regenwasser gesammelt und für die Bewässerung genutzt.