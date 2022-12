Igler Art startet nach zweijähriger Pause wieder durch

Igls – Nach zweijähriger Zwangspause findet die „Igler Art“ heuer wieder statt. Zum 21. Mal stellen am dritten Adventwochenende (10. und 11. Dezember) Künstler und Handwerker ihre Kreationen an verschiedenen Standorten im Igler Ortszentrum aus. Mit dabei sind diesmal auch der Kindergarten und die Volksschule. Ein Rahmenprogramm mit Ensembles der Musikkapelle Igls-Vill, einer Einladung zum Mitsingen für den Frieden des St. Aegidius Chors, Lesungen und anderen Aktivitäten runden die Igler Art ab. Zudem kann man an diesem Wochenende kostenlos mit der historischen Straßenbahn der Linie „6“ fahren. (TT)