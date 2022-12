Deutsche Koalition: Zum Jahrestag verharrt die Ampel im Tief

Berlin – Ein Jahr nach ihrer Amtsübernahme hat die deutsche Ampel-Regierung aus SPD, Grünen und Liberalen in der Wählergunst deutlich an Zustimmung eingebüßt. Im Sonntagstrend des Meinungsforschungsinstituts INSA kommen SPD, Grüne und FDP gemeinsam nur noch auf 44 Prozent, wie die Bild am Sonntag (BamS) vorab berichtete. Am meisten verlieren die Sozialdemokraten. Sie kommen in dieser Woche auf 20 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als in der Vorwoche und sechs Prozentpunkte weniger als bei der Bundestagswahl 2021.