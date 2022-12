Aufregendes aus dem Elfenbeinturm: Peter Handke wird 80 Jahre alt

Peter Handke war Popstar und Provokateur, er zog aus, um den Dingen aus der Sprache heraus auf den Grund zu gehen – und verirrte sich. Morgen wird er 80 Jahre alt.

Innsbruck – 1967 hat sich Peter Handke als „ein Bewohner des Elfenbeinturms“ beschrieben – und Literatur, die sich in den Dienst einer Sache stellt, auch der vermeintlich guten, eine Absage erteilt. Ein Jahr davor attestierte er den Granden der deutschen Nachkriegsliteratur, die sich als Gruppe 47 trafen, „Beschreibungsimpotenz“. Fraglos ein Coup. Der literarische Betrieb danach, wer Peter Handke war. Wirklich berühmt wurde Handke wenig später. In Frankfurt kam seine „Publikumsbeschimpfung“ zur Uraufführung, ein Angriff auf das Theater der Zeit, auf epische, dokumentarische und illusionistische Ansätze und: ein Aufreger. Handke, geboren am 6. Dezember 1942 in der kleinen Kärntner Ortschaft Griffen, war 24 Jahre alt und galt fortan für gut ein Jahrzehnt als Popstar und Provokateur.

1972 wurde er mit „Wunschloses Unglück“ – er be- und verarbeitet darin den Freitod seiner Mutter – zum Bestsellerautor. Davor verfasste er Bücher, deren Titel inzwischen sprichwörtlich geworden sind: „Die Angst des Tormanns beim Elfmeter“ (1970) etwa oder „Der kurze Brief zum langen Abschied“ (1972). Auf diesen frühen Handke, auf Texte, die, so scheint es, mit beiden Beinen in einer begreifbaren Gegenwart stehen und dieser schönste Sätze abtrotzt, können sich gefühlt alle einigen. Auch die, die das, was folgen sollte, irritierte und mit gutem Grund aufregte oder verstörte.

Ende der 1970er-Jahre kündigte sich in Handkes Werk eine Wende an. Mit „Langsame Heimkehr“ (1979) änderten sich die Erzählhaltung und -bewegung seiner Texte: Handke erfand sich als Epiker neu; aus der Sprache heraus wollte er der Welt auf den Grund gehen, herausfinden, was das Sein im Kern zusammen ausmacht. Das hat seine Texte hermetischer gemacht und bedeutungsschwerer – und ein bisschen langweiliger. Für den selbst erklärten Elfenbeinturmbewohner, den die Meinungen der Zeit nicht kümmern, ist die Loslösung des Erzählens von dem, was man landläufig Plot nennt, aber nur konsequent.

Anlässlich von Handkes 80. Geburtstag am morgigen Dienstag sind seine Notizen aus dieser Übergangszeit unter dem Titel „Die Zeit und die Räume“ erschienen. Sie umfassen Vorarbeiten zu „Langsame Heimkehr“ und „Über die Dörfer“, aber auch zur erst 1986 erschienenen „Die Wiederholung“. Handke-Komplettisten sei der Band, als Ergänzung zu den bereits vorliegenden Tage- und Arbeitsbüchern, ans Herz gelegt. Alle anderen dürften die zumeist knappen, recht chaotischen Notizen trotz aufwändiger Gestaltung – samt Zeichnungen – eher ratlos zurücklassen.

Verlassen hat Peter Handke seinen Elfenbeinturm Mitte der 1990er-Jahre. Er wollte vor Ort überprüfen, was es von den jugoslawischen Zerfallskriegen zu berichtet gab. Viel ist über Handkes politische Irrwege, seine „Winterliche Reise“ samt „Sommerlicher Nachtrag“, gestritten worden. Seine bisweilen bockige Parteinahme für Serbien regte auf. Noch die Zuerkennung des Literaturnobelpreises 2019 an ihn hat die Debatte – auch dank eigentümlicher Einlassungen von Handke selbst – überschattet. Die Debatte war und ist richtig und wichtig. Sie sollte aber nicht davon ablenken, dass Handkes literarische Arbeit an seiner „Herkunftsheimat“ – seine Mutter war Kärntner Slowenin –, die bereits erwähnte „Wiederholung“ etwa, der Roman „Die morawische Nacht“ (2008), das Drama „Immer noch Sturm“ (2010), zu seinen herausragenden Werken gehören. Dieser Tage, hört man, arbeitet Peter Handke nach mehreren vergleichsweise schmalen Texten – der jüngste, „Zwiegespräch“, wird nun am Burgtheater zum Stück (Premiere: 8. Dezember) – an einem umfangreichen Text. In seinem Elfenbeinturm nahe Paris. Es bleibt also aufregend.