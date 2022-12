Sechs Tote bei Gasexplosion in Wohnhaus in Sibirien

Moskau – Bei einer Explosion in einem mehrstöckigen Wohnhaus in Nischnewartowsk in Zentralsibirien sind am Sonntagabend mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Neun weitere Bewohner wurden nach Angaben des russischen Zivilschutzes verletzt, fünf von ihnen schwer, wie die Staatsagentur Tass berichtete.