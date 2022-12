Kroatiens Goalie-Held Livakovic parierte gleich drei Elfmeter

Vizeweltmeister Kroatien steht nach einem hartumkämpften Sieg gegen Japan im WM-Viertelfinale. Dort wartet auf Luka Modric und Co. am Freitag der Sieger aus Brasilien - Südkorea.

Al-Wakra –Kroatien hat im Elfmeter-Krimi ein frühes Scheitern bei der WM abgewendet und darf mit Starspieler Luka Modric auf eine Wiederholung von 2018 hoffen. Der Vizeweltmeister gewann sein Achtelfinale am Montag in Al-Wakra mit 3:1 im Elfmeterschießen gegen Japan und verhinderte so den ersten Viertelfinal-Einzug der Blue Samurai. Mario Pasalic verwandelte den entscheidenden Elfmeter für die Kroaten, bei denen Torhüter Dominik Livakovic mit drei parierten Schüssen vom Punkt zum Helden zum avancierte.

Nach Ende der regulären Spielzeit hatte es 1:1 (0:1) durch Tore des Japaners Daizen Maeda (43. Minute) und des Kroaten Ivan Perisic (55.) gestanden. In der Runde der letzten Acht geht es für die nach dem ersten Seitenwechsel engagierteren Kroaten am Freitag (16.00 Uhr/live TT.com-Ticker) nun entweder gegen Außenseiter Südkorea oder Rekordweltmeister Brasilien.

Während Kroatien nach 1998 und 2018 auf die dritte Halbfinal-Teilnahme hoffen darf, ist das turbulente Turnier der Japaner vorbei. Der Favoritenschreck, der in der Vorrunde Deutschland und Spanien besiegt sowie die DFB-Elf auch aus dem Turnier geworfen hatte, konnte vor 42.523 Zuschauern seine Halbzeitführung nicht über die Runden bringen. Für einen nächsten Coup reichte es diesmal nicht.

⚽ WM 2022, Achtelfinale Japan - Kroatien 1:1 n.V. (1:1, 1:0), 1:3 i.E.

Al Wakrah, Al Janoub Stadium, 42.523 Zuschauer, SR Ismail Elfath (USA)

Tore: 1:0 (44.) Maeda, 1:1 (55.) Perisic

1:0 (44.) Maeda, 1:1 (55.) Perisic Elfmeterschießen: 0:0 - Minamino scheitert an Livakovic, 0:1 - Vlasic trifft, 0:1 - Mitoma scheitert an Livakovic, 0:2 - Brozovic trifft, 1:2 - Asano trifft, 1:2 - Livaja scheitert an der Stange, 1:2 - Yoshida scheitert an Livakovic, 1:3 - Pasalic trifft

0:0 - Minamino scheitert an Livakovic, 0:1 - Vlasic trifft, 0:1 - Mitoma scheitert an Livakovic, 0:2 - Brozovic trifft, 1:2 - Asano trifft, 1:2 - Livaja scheitert an der Stange, 1:2 - Yoshida scheitert an Livakovic, 1:3 - Pasalic trifft Japan: Gonda - J. Ito, Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo (64. Mitoma) - Morita (106. Tanaka), W. Endo - Doan (87. Minamino), Maeda (64. Asano), Kamada (75. Sakai)

Gonda - J. Ito, Tomiyasu, Yoshida, Taniguchi, Nagatomo (64. Mitoma) - Morita (106. Tanaka), W. Endo - Doan (87. Minamino), Maeda (64. Asano), Kamada (75. Sakai) Kroatien: Livakovic - Juranovic, Lovren, Gvardiol, Barisic - Brozovic - Modric (99. Majer), Kovacic (99. Vlasic) - Kramaric (68. Pasalic), Petkovic (62. Budimir/106. Livaja), Perisic (106. Orsic)

Für die in der Heimat ausgelassen gefeierten Japaner war es ein hochemotionales Spiel. Trainer Hajime Moriyasu war angesichts der großen Chance auf die erstmalige Teilnahme an einem WM-Viertelfinale schon bei der Hymne den Tränen nahe.

Die Anfangsphase gehörte eher den Asiaten, die extrem aggressiv attackierten und selbst Kroatien-Keeper Dominik Livakovic massiv unter Druck setzten. Ein Kopfball von Shogo Taniguchi (3.) sowie ein Versuch des hereinrutschenden Maeda (12.) gingen nur knapp am Tor des WM-Zweiten von 2018 vorbei. Doch Modric und Co. setzten selbst Akzente. In der Anfangsphase verpasste es Perisic, einen schweren Fehler von Japans Takehiro Tomiyasu zu nutzen. Perisic lief von links alleine aufs Tor zu, scheiterte aber an Shuichi Gonda.

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Kroaten stärker. Angeführt von Modric, der auch mit einem seiner gefürchteten Außenristpässe agierte, ergaben sich Torchancen, doch die Angriffsreihe um den neu in die Startelf gekommenen Bruno Petkovic agierte zu unpräzise und vor dem Tor nicht konsequent genug.

Das galt lange auch für Japan, als Daichi Kamada nach schönem Steilpass von Wataru Endo zunächst noch einen Haken schlug, dann aber zu hektisch abschloss und verzog. Das Führungstor für die Blue Samurai fiel dann kurz vor der Pause: Ritsu Doan schlug von rechts eine Flanke, die Yoshida am zweiten Pfosten in die Mitte prallen ließ. Dort stand Maeda und nutzte die kurze Verwirrung in Kroatiens Abwehr, um eiskalt zu vollenden.

Kroatien musste wie beim 4:1 gegen Kanada einen Rückstand drehen. Doch nach der Pause kam zunächst wieder Japan: Ein Schuss von Kamada nach gerade mal 30 Sekunden zog knapp über das Tor. Die lange Zeit harmlosen Kroaten schlugen plötzlich aus dem Nichts zu. Eine Flanke des aufgerückten Dejan Lovren köpfte Perisic wuchtig ins lange Eck, Gonda war chancenlos. Direkt im Gegenzug parierte Livakovic einen sehenswerten Schuss von Endo. Die Partie wurde nun immer turbulenter, Gonda wehrte einen Volley von Modric glänzend ab (63.).

Zum Ende der regulären Spielzeit riskierten beide Teams nicht mehr viel, auch in der Verlängerung war die Torabsicherung zunächst das oberste Ziel. In der 98. Minute wurde Modric, der viel investiert hatte, ausgewechselt. Wenig später verließ auch Perisic den Platz. Japan griff nochmal an, doch einen unplatzierten Schuss von Kaoru Mitoma konnte Livakovic gerade so abwehren. Der Rest ist Elfmeter-Geschichte ... (dpa, TT.com)