BBT-Nordzulauf: Schwarz-Rot hofft auf Chancen für Tirol durch Felipes Top-Job

Innsbruck – Es ist ein kleines Bonmot am Rande: Während der neue Tiroler Verkehrslandesrat René Zumtobel (SP) vom Eisenbahnunternehmen ÖBB in die Politik wechselte, geht seine politische Amtsvorgängerin Ingrid Felipe (Grüne) den gegenteiligen Weg: Sie wechselt von der Politik zur Deutschen Bahn. Wie berichtet, wird Felipe mit 1. Jänner 2023 eine von sechs Vorständinnen in der Tochter der Deutschen Bahn, DB Netz. Und dort für Infrastrukturprojekte wie eben den Nordzulauf des Brennerbasistunnels zuständig sein.

Die schwarz-rote Landesregierung wähnt nun in Felipe eine neue Chance für Tirol, in der bis dato zögerlichen Verlagerungspolitik des Güterschwerverkehrs auf die Schiene nutzen zu können. „Ich bin überzeugt, dass Felipe in ihrer neuen Funktion uns bei wichtigen Themen wie Zulaufstrecken zum BBT in Bayern unterstützen wird“, so Zumtobel in einer ersten Reaktion. Er gratulierte Felipe zu diesem „mutigen Schritt“. Tirol – und das wisse die ehemalige Grünen-Politikerin nur allzu gut – benötige für die „dringend notwendige Mobilitätswende ein effizientes und gut ausgebautes, grenzüberschreitendes Schienennetzwerk“, erinnert Zumtobel. Ergo setzt er auch darauf, dass die wichtige Korridorstrecke Kufstein–Salzburg attraktiviert werde. Dieser Abschnitt ist im österreichischen Schienenfernverkehr nach wie vor so etwas wie ein Hemmschuh.