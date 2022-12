Die Gute Geschichte: Mit persönlicher Assistenz zu mehr Lebensqualität

Selbst entscheiden, managen und den Alltag planen – die so genannte Persönliche Assistenz ermöglicht Menschen mit Behinderung ein selbstbestimmtes Leben.

Schwaz – Auf dem Herd köchelt das Essen bereits. Schnell erledigt Petra noch letzte Handgriffe im Haushalt, bevor es ans Mittagessen geht. Danach stehen ein paar Freizeitaktivitäten auf dem Programm, etwas frische Luft und genießen. Der Tag ist gut eingeteilt und zwar genau so, wie es sich Thomas wünscht. Er ist im Alltag auf den Rollstuhl angewiesen und benötigt in manchen Bereichen daher auch Unterstützung. Wo und wann der Zillertaler Hilfe braucht, das will und kann er selbst entscheiden. Möglich macht das die „Persönliche Assistenz“ der gemeinnützigen Gesellschaft Selbstbestimmt Leben.

Die landesweite Organisation bietet Menschen mit Behinderung eine individuelle und maßgeschneiderte Unterstützung, Beratung und Interessenvertretung. Rund 560 Kunden werden in ganz Tirol derzeit von 560 Mitarbeitern betreut. „Die Nachfrage ist in den letzten Jahren extrem angestiegen. Doch massiver Personalmangel bringt uns da teils ans Ende der Kapazitäten. Um unseren Kunden mehr Lebensqualität bieten zu können, brauchen wir gute Mitarbeiter“, sagt Ulrike Wehle, Leiterin und Koordinatorin in Schwaz. Spezielle Ausbildung oder Qualifikation braucht es bei Selbstbestimmt Leben nicht. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen. „Das Herausfordernde bei dieser spannenden und anspruchsvollen Arbeit liegt in der Fähigkeit, sich zurücknehmen zu können“, sagt Wehle.

Der Arbeitsalltag als Persönliche Assistenz ist laut Wehle sehr unterschiedlich, „da die Bedürfnisse unserer Kunden ja auch sehr verschieden sind“: Von der Morgentoilette, Körperpflege bis Haushaltstätigkeiten, Einkäufe erledigen, kochen oder Freizeitaktivitäten ist alles dabei. „Der Kunde ist der, der entscheidet, und die Persönliche Assistenz quasi der verlängerte Arm“, sagt Wehle. So erhalten Menschen mit Behinderung ein wichtiges Stück Lebensqualität und wahren ihr Recht auf Selbstbestimmung. Sie wählen auch die Person, die sie betreut, selbst aus. „Sie sind unsere Auftraggeber und leiten die Assistenten an, übertragen ihnen Tätigkeiten und sagen, wo sie Hilfe benötigen“, erklärt Wehle. Damit unterscheidet sich die Persönliche Assistenz von herkömmlichen Unterstützungsformen.

Für den Zillertaler Thomas ist die Persönliche Assistenz ein wichtiger Bestandteil seines Lebens geworden. Er ist seit mehreren Jahren Kunde und froh über die Unterstützung von Petra in seinem Alltag. Sie sind bereits ein eingespieltes Team. So könne er sein Leben auch nach seinen Vorstellungen gestalten. „Durch die Persönliche Assistenz ist es mir möglich, selbstbestimmt mein Leben zu führen. Meine Assistentinnen unterstützen mich im Haushalt, bei der Körperpflege und in der Freizeit. Persönliche Assistenz ist ganz einfach Lebensqualität für mich“, sagt der Zillertaler mit einem Lächeln.

