Gastrojobs, Klimaaktivisten und der Nikolaus: „Tirol Live“ um 18 Uhr auf TT.com

Kellner, Köchin, Verkäufer oder Elektroinstallateurin haben in Tirol eines gemeinsam: Diese Berufe stehen mittlerweile auf der Liste der Mangelberufe. Stellen in diesen Berufen sind also schwer zu besetzen. Gast bei „Tirol Live“ ist Aloi­s Rainer, Gastronomieobmann in der Tiroler Wirtschaftskammer. Er wird am Beginn der Wintersaison berichten, wie es Gastwirten mit weniger Personal geht.