Forderungen der Bauwirtschaft werden gehört

Damit aktuelle Herausforderungen in der Baubranche bewältigt werden können, braucht es Unterstützung seitens der Politik – so die Position der Landesinnung Bau Tirol. Erste Gespräche laufen.

Inflation, Ukrainekrieg und Energiekrise: Die Bauwirtschaft steht seit Monaten von mehreren Seiten unter Druck. Der Blick auf das nächste Jahr verspreche keine Besserung, wie der aktuelle Befund der Landesinnung Bau Tirol nahelegt: „Die Anzeichen für eine Abkühlung der Konjunktur häufen sich.“ Umso wichtiger sei es, wohnbaugeförderte Projekte – die derzeit vermehrt in der Warteschleife stehen – jetzt auf Schiene zu bringen. „Die exorbitant gestiegenen Kosten können weder in der Wohnbauförderung untergebracht werden noch zu leistbarem Wohnraum führen“, erklärt Landesinnungsmeister Anton Rieder. Der vorgegebene Kostendeckel wurde zwar angehoben, aber dieses Entgegenkommen der öffentlichen Hand wird laut Rieder nicht ausreichen, um Aufträge im gemeinnützigen Wohnbau in die Tat umsetzen zu können. Als möglichen Ausweg sieht das Team der Landesinnung eine Anhebung der Wohnbauförderung um zusätzliche 15 Prozent. Diese Forderung scheint bei der neuen Tiroler Koalition auf offene Ohren gestoßen zu sein, wie Rieder verrät: „Unser Appell wurde gehört. Die ersten erfolgversprechenden Verhandlungen laufen.“ Auch eine Anpassung der Baubudgets an die erhöhten Preise sei unabdingbar.

Bereits seit Jahren macht sich die Landesinnung Bau Tirol für die Einführung einer digitalen Baueinreichung stark. „Durch digitalisierte Verfahren können Projekte nicht nur schneller, sondern auch kostengünstiger umgesetzt werden. Entsprechende Software-Produkte gibt es bereits. Jetzt geht es darum, die Abwicklung in der Praxis zu realisieren“, erklärt der Landesinnungsmeister. Da die Planung von Bauprojekten immer interdisziplinärer werde, sei eine gute Zusammenarbeit in Zukunft umso zentraler. Digitalisierte Prozesse würden Vorteile für alle Beteiligten bringen, wie Rieder erläutert: „Ob Bauherren, Architekten, Baumeister oder Behörden – wenn wir es schaffen, an einem Strang zu ziehen, profitieren alle davon.“ Als Basis sind entsprechende rechtliche Rahmenbedingungen vonnöten. Und die Anstrengungen der Landesinnung Bau Tirol in Richtung der Gesetzgebung würden erste Früchte tragen. „Auch diesbezüglich konnten wir bereits einige konstruktive Gespräche mit den Verantwortlichen in der Tiroler Regierung führen“, gibt Rieder einen Einblick. Nun gelte es, dranzubleiben.