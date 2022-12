Zwei Mädchen auf Schulweg in Deutschland angegriffen und schwer verletzt

Einen Einsatz des Sonderkommandos der Polizei gab es Montagfrüh in Baden-Württemberg: Dort hatte ein Mann zuvor zwei Schülerinnen attackiert und verletzt. Danach flüchtete er in ein angrenzendes Gebäude.

Stuttgart – Ein Mann hat zwei Mädchen auf dem Weg zur Schule in der Gemeinde Illerkirchberg bei Ulm angegriffen und schwer verletzt. Die beiden Opfer kamen am Montag in ein Krankenhaus, so die Polizei. Den mutmaßlichen Täter sowie zwei weitere Menschen nahmen die Beamten fest. Zu Details äußerte sich ein Polizeisprecher zunächst nicht. "Wir müssen jetzt erstmal die Hintergründe genau ermitteln", sagte er. Voraussichtlich an diesem Montagnachmittag solle es eine Pressemitteilung geben.