Zwei Mädchen auf Schulweg in Deutschland mit Messer angegriffen

Einen Einsatz des Sonderkommandos der Polizei gab es Montagfrüh in Baden-Württemberg: Dort hatte ein Mann zuvor zwei Schülerinnen mit einem Messer attackiert und verletzt.

Stuttgart – Auf dem Schulweg sind zwei Mädchen in Illerkirchberg (Alb-Donau-Kreis) von einem Mann angegriffen und schwer verletzt worden. Sie kamen am Montag in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Weitere Details zu den Opfern und ihren Verletzungen nannten die Ermittler zunächst nicht. Die Bild-Zeitung berichtet davon, dass die Schülerinnen 13 und 14 Jahre alt sind.