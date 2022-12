Italiens Verkehrsminister Salvini beklagt „unerklärliche Beschränkungen" Tirols

Brüssel, Rom, Berlin – Der italienische Verkehrsminister Matteo Salvini hat am Montag am Rande des EU-Verkehrsministerrats in Brüssel mit einem deutschen Amtskollegen Volker Wissing das Thema Tiroler Fahrverbote besprochen. Dabei beklagte Salvini die „unerklärlichen Beschränkungen" Tirols und wies darauf hin, dass italienische Unternehmen nicht länger dadurch benachteiligt werden dürften, hieß in eine Pressemitteilung des italienischen Verkehrsministers am Montag.