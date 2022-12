Signale für weniger aggressive Zinserhöhung der EZB mehren sich

Paris, Frankfurt – In der Führungsetage der Europäischen Zentralbank (EZB) mehren sich die Stimmen, die für die nächste Zinssitzung eine weniger aggressive Gangart erwarten. Der irische Zentralbankchef Gabriel Makhlouf rechnet damit, dass auf der EZB-Ratssitzung am 15. Dezember wahrscheinlich eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt beschlossen wird. Für ihn persönlich sei dies das "Minimum", sagte er am Montag.