Hitziger Streit nach Krampuslauf: 20-Jähriger in Rohrberg verletzt

Rohrberg – Bereits drei Wochen liegt eine Rauferei zurück, die sich nach einem Krampuslauf in Rohrberg zugetragen hat. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war es am 19. November gegen 2 Uhr früh zu einem Streit zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 27-Jähriger zerrte in dessen Verlauf einen 20-Jährigen aus einem Taxi. Beide Österreicher stürzten dabei.