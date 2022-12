Einbruch in den Turnsaal der NMS Nußdorf-Debant: Mehrere tausend Euro Schaden

Debant – Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter sind zwischen Freitag 18 Uhr und Montag 8 Uhr in die Neue Mittelschule (NMS) Nußdorf-Debant eingedrungen. Sie brachen den Notausgang auf und gelangten so in den Turnsaal. Dort beschädigten die Unbekannten mehrere Sportmatten, Bälle und anderes Inventar.