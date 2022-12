Arbeiter in Telfs von herunterfallender Metallkette getroffen und verletzt

Telfs – Bei einem Arbeitsunfall in Telfs sind am Montagnachmittag zwei Männer unbestimmten Grades verletzt worden. Der 26-Jährige und der 30-Jährige befanden sich in einer Halle auf einem etwa 17 Meter hohen Gerüst. Darüber wurde eine Metallkette in einem Beutel via Deckenkran befördert. Plötzlich fiel die etwa fünf Kilogramm schwere Kette aus dem Beutel und stürzte auf die Männer.