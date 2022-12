Autos in Leutasch zusammengeprallt: 52-jähriger Lenker verletzt

Leutasch – Beim Zusammenstoß zweier Autos an einer Kreuzung in Leutasch ist am Sonntagnachmittag ein 52-jähriger Lenker verletzt worden. Der Einheimische fuhr gegen 16.10 Uhr auf der Leutascher Landesstraße vom Ortsteil „Gasse“ in Richtung „Weidach“.