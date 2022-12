Autos frontal zusammengestoßen: Zwei Verletzte bei Unfall in Wattens

Wattens – Bei einem Verkehrsunfall auf der Innsbrucker Straße in Wattens sind am Montagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Zu dem Unfall kam es gegen 16.35 Uhr, nachdem ein 79-jähriger Autolenker auf der B171 in Fahrtrichtung Westen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten war. Das Auto des Einheimischen prallte gegen eine Verkehrsinsel, streife ein entgegenkommendes Fahrzeug und prallte anschließend frontal mit dem Wagen einer 45-Jährigen zusammen.