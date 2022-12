Auch heuer wieder im Inntalcenter: Telfer Weihnachtsstube ist eröffnet

Telfs – Reger Andrang herrschte bei der Eröffnung der „Telfer Weihnachtsstube“, die seit Samstag wieder im Inntalcenter Quartier bezogen hat. Der Verein „Telfer helfen Telfern“ organisiert diese sozial-karitative Aktion zur Unterstützung von in Not geratenen bzw. sozial benachteiligten Mitbürgern. Im stimmigen Ambiente einer alten Bauernstube stellen sich mehr als 100 Gemeinde-MitarbeiterInnen und Freiwillige in den Dienst der guten Sache und bieten in den drei Wochen bis Weihnachten in ihrer Freizeit nette Geschenk-ideen an. Die BesucherInnen der Weihnachtsstube können zudem um je 25 Euro Geschenkpakete mit Lebensmitteln oder mit Hygieneartikeln schnüren oder gezielt für andere Unterstützungsschwerpunkte spenden.