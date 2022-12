Freude über gutes Ergebnis:„Quo Vadis“ setzt Benefiz-Weg fort

Diese Spenden gingen einerseits bei der jährlich stattfindenden „Quo Vadis“-Pilgerwanderung ein: Sie führte im heurigen Juni wieder auf den ideellen Spuren von Bischof Reinhold Stecher von Innsbruck (frühmorgendlicher Aufbruch bei der Jesuitenkirche) bis Maria Waldrast. Genau diesen Weg hatte Stecher, ebenfalls in morgendlicher Stille, viele Male zurückgelegt. Fixer Bestandteil der Pilgerwanderungen ist eine spirituelle Einstimmung mit Texten und Livemusik. Zum allerersten Mal ging heuer hingegen das Benefiz-Format „Quo Vadis Fundamentum“ in Szene, angelegt als „konzertante Lesung“ an einer besonders stimmigen Spielstätte – nämlich der künstlerisch eindrucksvoll ausgestalteten Einsegnungskapelle am Pradler Friedhof. Künftig sollen dort jährlich „Gedankenschätze“ großer Persönlichkeiten zum Funkeln gebracht werden: Nach dem heurigen Auftakt mit der Philosophin und Ordensfrau Edith Stein soll die Palette von Bertha von Suttner bis Charlie Chaplin reichen.