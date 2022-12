Fliegende Multitalente retten Leben

Innsbruck – In Tirol ist der Einsatz modernster Drohnentechnologie für die Feuerwehr ab sofort flächendeckend möglich: Denn nach den Stützpunkten in Kufstein und Landeck ist nun in Innsbruck der Drohnenstützpunkt Tirol-Mitte in Betrieb gegangen. Entsprechend stolz zeigten sich gestern Vize-BM Hannes Anzengruber, Branddirektor Helmut Hager von der Berufsfeuerwehr Innsbruck und die Spitzen des Landesfeuerwehrverbandes bei einer gemeinsamen Präsentation.

Der neue Drohnenstützpunkt Tirol-Mitte wird von der Berufsfeuerwehr in Kooperation mit zwei Freiwilligen Feuerwehren betrieben, nämlich jenen in Amras und in Arzl, wo gestern Demonstrationsflüge für die Öffentlichkeit stattfanden – ein Härtetest bei strömendem Regen und schlechter Sicht. Tirolweit stehen bei den Feuerwehren zwölf Geräte in drei Größen und an den drei Stützpunkten in Summe an die 60 ausgebildete Piloten parat. Bezirksgrenzen spielen dabei ebenso wenig eine Rolle wie Organisationsgrenzen: So können Feuerwehrdrohnen mit Suchscheinwerfern etwa auch eine große Hilfe für die Bergrettung sein.