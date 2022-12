Neue Mietwohnungen im Bergsteigerdorf Ginzling übergeben

Ginzling – Im hintersten Dorf des Zillertals freuen sich derzeit zwölf Mieter mit ihren Familien darüber, dass sie noch vor Weihnachten ihr neues Zuhause in Ginzling beziehen können. Die Neue Heimat Tirol hat in dem Bergsteigerdorf, das halb zur Gemeinde Mayrhofen und halb zur Gemeinde Finkenberg gehört, drei Millionen Euro in den Bau einer neuen Wohnanlage gesteckt, die mit dem Zillertaler Architekten Günther Gasteiger umgesetzt wurde.