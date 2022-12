Tirol-Juwele glänzten in Linz

Linz – Nach zweijähriger Corona-Pause ging in der Tips-Arena in Linz wieder das 18. Ernst-Weber-Futsal-Konvent mit 30 Teams (inklusive der jungen Frauen der ÖFB-Akademie) über die Bühne.

Am Ende lachte wie schon 2018 und 2014 das LAZ Innsbruck nach einem Siebenmeter-Krimi im Finale gegen Feldkirch vom obersten Treppchen. „Es war wie immer ein tolles Event und es gehört auch das Quäntchen Glück dazu“, notierte LAZ-Innsbruck-Trainer Herwig Brunner, der schon vor vier Jahren gemeinsam mit seinem Trainerkollegen Alex Gruber den Triumph genießen konnte. Am Samstag hätte die einzige Niederlage in 13 Spielen beinahe den Einzug in die Top acht gekostet.