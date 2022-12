Sido rät Söhnen von Rap ab: „Würden immer mit mir verglichen werden"

„Man würde ihnen immer vorwerfen, dass sie den ganzen Erfolg nur wegen mir haben", so der deutsche Rapper. Am Freitag erscheint Sidos neues Album „Paul".

Berlin – Rapper Sido würde seinen Söhnen raten, keine Rapmusik zu machen. "Egal was sie tun, egal wie gut sie sind, sie können sogar besser sein als ich, sie würden immer mit mir verglichen werden", sagt der Musiker im dpa-Interview. "Man würde ihnen immer vorwerfen, dass sie den ganzen Erfolg nur wegen mir haben." Er selbst veröffentlicht diesen Freitag sein neues Album "Paul".

Die beiden ältesten Söhne des Rappers machen bereits Musik. "Der Älteste macht so Instrumentalzeug, das releast er auch schon", sagt Sido. "Aber er macht ganz normal eine Ausbildung." Musik mache er also nur nebenbei. "Und wenn ich live spiele, dann ist er der Schlagzeuger bei mir in der Band", sagt Sido.